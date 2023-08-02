Пожилая американка отбилась от ужасно голодного грабителя с помощью закусок

Жительница Соединенных Штатов едва не стала жертвой 17-летнего грабителя, который сначала собирался подстричь старушку, а потом избить. Спасли американку закуски и доброе отношение к непрошенному гостю, пишет mk.ru со ссылкой на The Guardian.

Пожилая жительница штата Мэн проснулась рано утром и увидела над собой молодого человека, который обычно ухаживал за ее газоном. Юноша заявил, что хотел бы подстричь саму хозяйку дома, а после напал на нее. Женщине удалось минимизировать урон благодаря стулу — она использовала его в качестве щита.

Затем подросток ушел на кухню, так как ужасно проголодался. Там же он оставил свой нож, с которым пришел в «гости». Американка пошла следом за нарушителем спокойствия и напомнила, чтобы тот убирался. Но после, сжалившись над ничего не евшим пару дней юношей, вручила ему коробку с арахисовым маслом и медовыми крекерами.

В итоге подросток отвлекся на еду, а хозяйка дома успела вызвать полицейских. Однако стражи порядка явились не так быстро — молодой человек успел уйти. Но позже он все же был задержан. Сейчас грабитель находится под стражей.

Ранее в США американец покусал полицейскую собаку. Мужчину остановили за рулем автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения.