Собака спасла 9-летнюю хозяйку от огромной падающей ветки и попала на видео

Собака спасла девятилетнюю жительницу Санкт-Петербурга от огромной падающей ветки, которая могла ее покалечить. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, спасительницей оказалась домашняя собака по кличке Броня. Она гуляла вместе со своей юной хозяйкой, которую чуть не придавило падающей с дерева веткой. Все произошло на улице Руднева.

В Сети опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлена прогулка девочки с питомцем. В какой-то момент собака дергается и резко тащит ребенка вперед. Оказалось, что Броня быстро отреагировала на огромную ветку, которая в итоге упала в нескольких сантиметрах от хозяйки. К счастью, никто не пострадал.

Мама школьницы пожаловалась, что в их районе есть множество сухих веток, которые могут упасть и покалечить кого-то из людей. Отмечается, что родственники обратились в садово-парковое предприятие, но их жалобу не рассмотрели.

Ранее мы писали, что в Чите 13-летняя девочка спасла сестру от педофила. Она помешала незнакомому мужчине увести 8-летнюю малышку с детской площадки. Злоумышленником оказался 31-летний кладовщик магазина электроники. Как сообщили в СУ СК СКР по Забайкальскому краю, мужчина предложил девочке пройти в машину под предлогом, что покажет ей котенка.