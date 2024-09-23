Собака писательницы Дарьи Донцовой погибла после отравления неизвестными. Об этом стало известно из соцсетей.

В личном блоге Дарья Донцова периодически выкладывала фотографии с любимыми питомцами, однако на днях она сообщила, что больше не будет этого делать. По словам писательницы, она регулярно получала сообщения с угрозами в адрес своих питомцев.

«Сначала я просто удаляла хамов из своего Телеграма. Но некоторое время назад я стала получать откровенные угрозы в свой адрес, в адрес моих родных и животных. 25 августа я получила злобное сообщение: „Сдохнут все твои сраные собаки“», — рассказала она.

Донцова сообщила, что уже на следующий день после полученных угроз, ее двух собак кто-то отравил.

«Заболели дворянин Фин и 6-летняя мопсиха Мулечка. На участок кто-то бросил отраву. Фина мы до сих пор лечим. Мулечка умерла», — рассказала она.

По словам писательницы, полиция ищет тех, кто мог отравить собак. На участке она установила камеры видеонаблюдения.

Ранее мы писали о том, что Дарья Донцова объяснила, почему не эмигрировала из России.