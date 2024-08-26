Дарья Донцова объяснила, почему не эмигрировала из России

Известная писательница, автор детективов Дарья Донцова рассказала, почему не стала уезжать за границу. Об этом пишет aif.ru.

«Я могу писать в любой точке мира. Если я здесь и никуда не улетела, это и есть ответ на ваш вопрос. И я хорошо понимаю: куда бы ты ни уехал, факта того, что ты родился в России, никто не отменит», — поделилась литератор.

Эмиграцию из РФ писательница сравнила с оставлением матери.

«А маму никогда не бросают», — отметила Донова.

Помимо этого, писательница ответила на вопрос, нужны ли развлечения в трудное для страны время. Она призналась, что ее мать ездила с фронтовыми бригадами на фронт с Клавдией Шульженко.

«Человек не может все время думать о плохом. Если останутся хотя бы два читателя, которым нужны мои книги, я буду писать для этих двоих», — резюмировала она.

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