Со дня заселения он исключительно пил: турист из Москвы умер в тайском отеле

Отдых для 42-летнего туриста из Москвы в Таиланде обернулся смертью. Мужчина четыре дня пил алкоголь, а после его обнаружили без признаков жизни в туалете, передает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, россиянин приехал на отдых вместе с девушкой. Пока та постигала прелести развлечений за территорией отеля, ее возлюбленный проводил время внутри комплекса.

Мужчина четыре дня выпивал, а после ему стало плохо. Изменения во внешнем виде заметила девушка. Она предложила партнеру вызвать скорую, но тот отказался.

На утро следующего дня туриста из Москвы обнаружили мертвым. Его тело лежало в туалете. Что стало причиной смерти мужчины, пока не известно.

Ранее 38-летний турист умер после падения с балкона на пальму. Смертельный инцидент произошел во время отдыха на Гоа.