Со дня заселения он исключительно пил: турист из Москвы умер в тайском отеле
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Отдых для 42-летнего туриста из Москвы в Таиланде обернулся смертью. Мужчина четыре дня пил алкоголь, а после его обнаружили без признаков жизни в туалете, передает Telegram-канал Mash.
По информации журналистов, россиянин приехал на отдых вместе с девушкой. Пока та постигала прелести развлечений за территорией отеля, ее возлюбленный проводил время внутри комплекса.
Мужчина четыре дня выпивал, а после ему стало плохо. Изменения во внешнем виде заметила девушка. Она предложила партнеру вызвать скорую, но тот отказался.
На утро следующего дня туриста из Москвы обнаружили мертвым. Его тело лежало в туалете. Что стало причиной смерти мужчины, пока не известно.
Ранее 38-летний турист умер после падения с балкона на пальму. Смертельный инцидент произошел во время отдыха на Гоа.