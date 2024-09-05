«Выписали из квартиры без нее»: тещу Иосифа Пригожина обманули мошенники

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как мошенники выписали его первую тещу из квартиры без нее. Подробностями он поделился на презентации «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Пригожина попросили прокомментировать ситуацию с певицей Ларисой Долиной, которая лишилась квартиры и денег по вине мошенников. На это продюсер сказал: «Мы все с вами жертвы мошенников».

Он также вспомнил прежнюю семью, которая попала в похожую ситуацию.

«У меня первая семья, с которой я жил, тоже были жертвами мошенников квартиры. И с ними ничего не сделать. Есть два пути: либо ты нарушаешь закон, берешь ружье и начинаешь их отстреливать сам, либо ты живешь по закону, но закон тебя не защищает… Первую тещу выписали из квартиры без нее. Просто пришли в суд. Это было в Чертаново, на Чертановской улице. Она пришла, вставляет ключ в замок и попасть домой не может», - рассказал Пригожин.

Он заявил, что встретился бы с этими преступниками. «Рано или поздно мы их, как говорится, достанем», - сказал Пригожин.

«Женщину кинули, никто ее не защитил. Я считаю, что это преступление нужно приравнять к терроризму, особенно если обманывают пожилых людей, детей», - поделился мнением Пригожин.