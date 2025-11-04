Снял фильм с Джеки Чаном: прах актера Лю Цзяляна украли из колумбария и пообещали вернуть за выкуп

Сотрудники полиции в Гонконге задержали мужчину, который может быть причастен к похищению праха актера Лю Цзяляна (Лау Ка-Люн). Злоумышленники хотели получить выкуп от вдовы знаменитости, передает газета South China Morning Post.

Поисками праха занимается специальное подразделение гонконгской полиции, которое ведет борьбу с тайными преступными обществами, известными как триады. Похитители присвоили себе не только урну актера, но и других покойников.

После совершения преступления неизвестные вышли на связь со вдовой Лю Цзяляна. Они потребовали у женщины выкуп. Полиция поинтересовалась, сможет ли заявительница оплатить его, на что получили отрицательный ответ.

Лю Цзялян гонконгский актер и кинорежиссер, который прославился благодаря фильмам про китайские боевые искусства. Он причастен к созданию кинокартины «Пьяный мастер 2», в которой снимался звезда боевиков 90-х Джеки Чан.

