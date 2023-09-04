Снова энергетик: названа новая версия гибели 16-летней школьницы из Каменска-Уральского

Отец погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского принял участие в шоу Андрея Малахова. В ходе разговора появилось предположение, что девушка могла умереть от энергетика. Об этом сообщает kp.ru.

Напомним, что поздним вечером 8 августа девушка возвращалась с электрички домой через лес. Она шла пешком. На следующий день ее тело было обнаружено в яме в десяти метрах от лесополосы.

По словам отца школьницы, предварительно причиной смерти стала передозировка химическим веществом. Проводится экспертиза, в результате которой будет известно, какое именно вещество погубило юную жительницу.

Журналисты нашли любопытное видео, которое было сделать в день смерти школьницы. На кадрах она рассказывала подруге, что пьет энергетик. Участвовавший в шоу корреспондент вспомнил о смерти еще одного подростка, который тоже употреблял энергетик, а после впал в кому.

«Врачи тогда предположили, что смерть наступила из-за отравления химическим веществом. Возможно, Дане тоже стало плохо именно после энергетика», – высказался журналист.

По словам ведущего Андрея Малахова, в тот день школьница могла выпить не менее трех банок энергетика.

Есть еще одна версия гибели девушки. В тот вечер на камеры видеонаблюдения попал велосипедист, у которого потом нашли телефон девушки. Мужчину задержали, но он сказал, что нашел телефон, а девушку не трогал. Отец погибшей не уверен в его словах.

«Без его помощи она в яме бы не оказалась. Его доводы о том, что он увидел, как она туда ложится, и просто забрал телефон, полная чушь. Почему он тогда не помог, не спросил, что с ней?» – рассуждает отец подростка.

Ранее мы писали о том, как перед смертью 16-летняя свердловчанка просила не убивать и не насиловать ее. В группе во «ВКонтакте» опубликовали пост подростка, посвященный местным жителям.