Снимали действия на камеру: школьники изнасиловали 28-летнюю учительницу и сожгли ее квартиру

В Австрии вынесли приговор школьникам, которые насиловали свою 28-летнюю учительницу и сожгли ее квартиру. Они снимали действия на камеру и шантажировали педагога, которая боялась потерять работу.

Школьникам, издевавшимся над учителем, было от 14 до 16 лет. В группу входило 6 человек.

Выяснилось, что учительница географии и истории стремилась быть «крутым» педагогом в глазах детей. Она установила контакт с бывшим 16-летним учеником, их отношения переросли в близкие. Вскоре в ее квартиру стала приходить целая компания подростков: школьники выпивали с педагогом, слушали музыку до утра, пока в какой-то момент ученики не почувствовали власть над преподавателем и начали манипулировать.

Они присвоили ключи от квартиры, принуждали женщину оплачивать такси и доставку еду. Судя по материалам дела, двое подростков поочередно изнасиловали женщину. Другой совершил действие на террасе и снял на видео.

Когда учитель была в отпуске, несовершеннолетние взломали квартиру, похитили драгоценности и подожгли белье. После случившегося учительница обратилась в полицию.

Шестерым подросткам назначили тюремное заключение сроком от четырех месяцев до 3,5 лет.

