Снесли половину зубов: актера Андрея Пакалова избили в Москве, перепутав с ЛГБТ*-активистом

12 февраля в Москве избили молодого актера и модель Андрея Пакалова. Его могли перепутать с ЛГБТ*-активистом («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Как сообщает Telegram-канал Baza, в день инцидента Пакалова вышел покурить у подъезда, надев любимую шубу из натурального меха. Из-за нее мимо проходивший мужчина оскорбил мужчину и предложил зайти в подъезд и поговорить. Внутри неизвестный ударил его головой и снёс половину зубов.

В поликлинике артисту диагностировали сотрясение мозга, ушиб носа и раскол передних зубов. Полиция проводит проверку. Нападавший, оказывается, после снова устроил скандал в этом же подъезде и разбил телефон консьержке.

Ранее мы писали, что в Москве четверо человек в масках избили мужчину и угрожали отрезать ему ухо. Подробности читайте в этом материале.

*(«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)