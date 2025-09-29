«Сначала ударил ножом преподавателя русского»: студент рассказал о поножовщине в архангельском техникуме

В одном из техникумов Архангельска произошло вооруженное нападение. Бывший студент накинулся с ножом на преподавателей образовательного учреждения. Другой учащийся, ставший свидетелем резни, рассказал Telegram-каналу Mash, как все произошло.

Молодой человек заявил, что увидел странного парня в маске и в перчатках в коридоре. Через некоторое время он услышал крики, которые доносились с места преступления.

«Он сначала ударил ножом преподавателя русского, а потом когда убегал, его пытался остановить соцпедагог, и он его тоже пырнул ножом», — рассказал студент.

Изрезав двух женщин, злоумышленник попытался скрыться, но его догнали на улице учащиеся. Telegram-канал также опубликовал кадры с тем, как молодые люди ведут попавшегося им беглеца, чтобы впоследствии передать его в руки правоохранителям.

