Сначала там загорелась фура: в ГАИ раскрыли подробности смертельной аварии с архиепископом Серапионом

Глава Кокшетауской епархии РПЦ в Казахстане Серапион погиб в результате аварии на территории Нижегородской области. Священнослужитель ехал в Москву на рождественские чтения. В ГАИ по региону раскрыли подробности смертельного инцидента.

Так, по данным правоохранителей, ДТП произошло в ночь на 28 января на 589-м километре трассы М-12 «Восток» в Пильнинском районе. Сначала на дороге загорелась фура. Позади нее ехал другой большегруз, который из-за опасности резко затормозил. В него врезался Nissan X-Trail. В салоне внедорожника сидел архиепископ с помощником.

В результате столкновения священнослужитель получил тяжелые травмы и скончался на месте. Его помощник попал в больницу с сотрясением головного мозга.

Ранее в Пермском крае 25-летняя артистка шоу-балета разбилась насмерть в ДТП. Ее легковушка столкнулась с фурой.