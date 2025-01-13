Преподавала детям в школе: 25-летняя артистка шоу-балета погибла в аварии с фурой

Смертельная авария унесла жизнь 25-летней танцовщицы из Екатеринбурга. Молодая артистка шоу-балета врезалась на своей легковушке в фуру, передает E1.ru.

ДТП, унесшее жизнь россиянки, произошло на Пермском тракте. Танцовщица возвращалась домой от родителей на своем автомобиле Hyundai. На одном из участков трассы она выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой.

Смерть екатеринбурженки подвертели в официальной группе екатеринбургского шоу-балета. Коллеги отзывались о артистке как о прекрасной, светлой, доброй и талантливой девушке.

Погибшая россиянка не только сама занималась искусствами. Также она была хореографам и преподавала для детей в школе эстрадного танца.

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