Сначала подарил цветы, потом избил: в Омске боец ММА сломал жене нос из-за остатков моющего средства в раковине

Боец ММА из Омска попал под прицел правоохранительных органов за то, что периодически избивал супругу. Недавно спортсмен применил силу против жены из-за остатков моющегося средства в раковине. Но перед этим он подарил ей цветы, пишет NEWS.ru.

Результаты бытового конфликта девушка сама публиковала в своих социальных сетях. Накануне в личном блоге девушки появилась ее фото со сломанным носом. Она рассказала, что сперва муж вручил ей букет, а потом увидел в кухонной раковине следы моющего средства и вышел из себя.

«Он очень сильно взбесился. Начал кричать, что эта раковина стоит 90 тысяч, почему ты такая неаккуратная. После этого он начал меня избивать», — рассказала девушка.

По ее словам, это не первый случай, когда избранник отрабатывает на ней свои боксерские навыки. При этом он категорически отказывается извиняться перед супругой.

«Человек не пытался со мной связаться и хоть как-то принести извинения, и самое обидное он даже не интересовался моим состоянием […] А его цветы — вообще отдельный вид искусства. Он дарит их всегда после подобных ситуаций. И да, этот букет он мне подарил за пять минут до того, как налетит на меня с кухни и начинает меня бить», — поделилась пострадавшая.

Публикации девушки в Сети вызвали широкий резонанс в обществе. Ситуацией в семье теперь заинтересовалась полиция.

«В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах бытового конфликта между омичкой 2000 года рождения и ее супругом 2000 года рождения. После получения необходимых медицинских документов от девушки, сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение», — сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД.

