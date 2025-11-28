Из-за просьбы снять головной убор: мужчина избил мэра в Красноярском крае

Полицейские задержали жителя Енисейска в Красноярском крае, который избил мэра, передает Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Пострадавшему чиновнику потребовалась экстренная медицинская помощь.

По информации стражей порядка, 46-летний россиянин пришел в городскую администрацию 28 ноября. Во время беседы мужчина активно выражал свое недовольство деятельностью местных властей. После этого он набросился на мэра с кулаками.

Как сообщает Telegram-канал Комсомольская правда: KP.RU, чиновник попал в больницу со сломанным носом и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. По неподтвержденным данным, конфликт мог произойти после просьбы снять головной убор в помещении. Сейчас мужчина, устроивший драку, находится в отделении.

В Воркуте жертвой нападения стали уже сами полицейские. Банда подростков набросилась на одного из стражей порядка, которые прибыли на вызов.