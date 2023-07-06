Сначала опека забрала сына, потом изнасиловали подростки: на жительницу Москвы обрушились сразу все несчастья

В Москве у жительницы Чертаново опека забрала двухлетнего сына. Потом женщину избили и изнасиловали подростки, когда та возвращалась домой от соцработников.

Подробности происшествия приводит сайт mk.ru.

В начале лета опека занялась женщиной, соседи которой подали заявление в полицию. Они отмечали, что ребенок предоставлен сам себе: женщина распивает алкоголь с собутыльниками и ведет асоциальный образ жизни. Случалось, что сына чуть не сбивали машины. 5 июля женщина избила ребенка на детской площадке и уснула на лавочке. После этого случая опека поместила несовершеннолетнего в специализированное учреждение.

В один из дней, возвращаясь из опеки, женщина купила пива и познакомилась у метро с двумя юношами. Один был несовершеннолетний, другому исполнилось 19-ть.

Она угостила их пивом, а в процессе общения знакомые поссорились. Тогда юноши избили и изнасиловали женщину, а потом убежали, забрав телефон.

Окровавленную женщину заметили полицейские. Парней задержали, возбуждено уголовное дело. Оказалось, что 19-летний задержанный ранее был судим за кражу и разбой.

Недавно мы писали о попытке изнасилования 17-летней девушки в лесу в Москве. Несовершеннолетнюю спасла собака.