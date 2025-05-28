Сначала говорили о пожаре: отец одного из зарезанных на дне рождения подростков рассказал, как узнал о трагедии

В Иркутской области юноша расправился с четырьмя подростками на дне рождения возлюбленной, а после сам погиб в пожаре. На даче, где произошло убийство, вспыхнул огонь. Отец одного из погибших рассказал журналистам, что сначала узнал о возгорании.

По словам жителя области, он узнал о случившемся от своего отца. А свекру о трагедии рассказала бывшая жена мужчины, передает Telegram-канал РЕН ТВ | Новости. Она сообщила, что дети «сгорели».

«Потом уже, когда пошла экспертиза, сказали, что пацанов убили», — добавил отец погибшего мальчика.

Несовершеннолетние отдыхали на даче. Там они праздновали день рождения 15-летней девочки. Вечеринку организовал 17-летний ухажер школьницы. В разгар веселья он набросился с ножом на других участников посиделок. По предварительной версии, это произошло из-за отказа возлюбленной в близости.