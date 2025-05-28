Безответная любовь: отвергнутый 15-летней девочкой юноша зарезал четверых подростков на вечеринке

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту поножовщины в Иркутской области. Четверо подростков погибли от рук 17-летнего юноши, которого отвергла 15-летняя возлюбленная, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, молодой человек устроил для девочки вечеринку на даче по случаю ее дня рождения. В разгар праздника парень признался школьнице в своих чувствах, но та его отвергла. После этого юноша взял нож и устроил резню.

Девочке удалось спастись. Ее поклонник погиб на даче, где после поножовщины произошел пожар. Все подростки учились в одной школе. Никто из них на учете в ПДН не состоял.

Ранее сообщалось, что турок приехал в Казань и перерезал жене горло. Он напал на нее в день рождения общего сына.