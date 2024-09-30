«Сначала 84-летнего отца, а потом 75-летнюю маму»: украинский боец расстрелял родителей жительницы ДНР

Два пенсионера погибли от рук украинского бойца в Дзержинске. Военнослужащий холоднокровно расстрелял пожилых людей, рассказала их дочь в беседе с РИА Новости.

Семейная пара проживала в пригороде Дзержинске. Дочь к тому моменту уже покинула дом и обосновалась в Донецке. По словам женщины, после начала СВО она поддерживала связь с родителями по телефону.

В конце июля россиянка перестала получать весточки от близких. А спустя некоторое время ей написал сосед родителей и сообщил страшную новость.

«А 4 августа мне написал сосед Сергей и сообщил, что какой-то вэсэушник зашел во двор и прямо возле калитки хладнокровно расстрелял сначала 84-летнего отца, а потом 75-летнюю маму», — рассказала жительницы ДНР.

Бездыханные тела были брошены на улице. Похоронить сразу их не удалось из-за постоянных обстрелов. По факту случившегося женщина, потерявшая родителей, обратилась в СК.

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