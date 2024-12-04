Снабжали оружием и помогали скрываться: четверых сообщников боевиков из «Крокуса» задержали в Ингушетии

Российские силовики задержали членов экстремистской группировки в Ингушетии. Они помогали террористам, которые совершили нападение на «Крокус Сити Холл», передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, задержанные силовиками экстремисты обеспечили боевиков оружием и боеприпасами. Кроме того, они помогли одному из пособников террористов скрыться.

Силовиками были пойманы четверо злоумышленников. Младшему из них 22 года, а старшему 35 лет. Помимо «Крокуса», правоохранители установили причастность экстремистов к еще нескольким преступлениям.

Нападение на «Крокус» в Подмосковье было совершено 22 марта. Террористы ворвались в концертный зал и убили множество человек. Сотни граждан пострадали. Одной из женщин, которая получила ранения во время теракта, врачи помогли родить.