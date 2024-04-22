«Смотреть на недолюдей нет желания»: семья убитого байкера не пришла в суд

Мать убитого в Москве байкера Елена Ковалева призналась, что не была на заседании суда, на котором избирали пресечение обвиняемому Шахину Аббасову. Об этом пишет Газета.Ru.

По словам женщины, у родственников Ковалева не было желания смотреть на «недолюдей».

«На суде не были, смотреть на этих недолюдей нет никакого желания. Извинения нам не нужны», — поделилась она.

Елена допустила, что родственники обвиняемого попытаются связаться с потерпевшей стороной, чтобы урегулировать конфликт. Она подчеркнула, что это никак не повлияет на ее решение «добиваться максимально сурового наказания».

«Естественно, никакие действия преступников или их сообщников не повлияют на наше решение добиваться максимально сурового наказания. Аналогично настроен и СК. Нам от этих гадов ничего не нужно», — заключила она.

Напомним, вечером 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Москве. 24-летний Кирилл Ковалев, приехавший к своей невесте, сделал замечание иностранцу. Тот накинулся на байкера, избил его, а после нанес удар ножом в живот и скрылся.

Сотрудники полиции смогли обнаружить подозреваемого в убийстве по машине, на которой он скрылся вместе с предполагаемыми соучастниками преступления — двумя родственниками.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области обнаружили два чемодана с частями тела женщины.