Смотрели телевизор: похититель рассказал, как увел девочку к себе домой в Шахтах
СК: житель Шахт рассказал на допросе, что смотрел телевизор с похищенной 6-летней девочкой.
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Житель города Шахты Ростовской области, подозреваемый в похищении 6-летней девочки, на допросе рассказал, как привел ее домой. По словам мужчины, по пути он пил пиво, а дома смотрел с ней телевизор. Об этом сообщается на портале Life.ru со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Следственного комитета РФ.
Появилось видео допроса предполагаемого преступника. На кадрах он говорит, что во время встречи с девочкой спросил, где она живет. Она ответила ему, что живет дальше места, где они находятся в данный момент. После он привел ее домой.
«По пути пиво пил. (Когда пришли ко мне домой), я сел на пол смотреть телевизор», — сообщил задержанный.
Отмечается, что расследование уголовного дела о похищении ребенка в Ростовской области продолжается.
Напомним, что ребенок исчез во время прогулки с бабушкой. Она отвлеклась на младшего ребенка, а девочка в это время ушла. Полицейские сообщили, что ее увел неизвестный мужчина. В Сети распространились кадры с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине, где ребенка заметили с мужчиной. Позже девочку обнаружили дома у подозреваемого. Его задержали. Отмечается, что над ребенком мужчина не надругался.
Мы писали о том, что похитителя шестилетней девочки из города Шахты ранее уже судили за изнасилование.