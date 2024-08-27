СМИ опубликовали фото здания, в котором содержат Павла Дурова

Бизнесмена Павла Дурова, задержанного в Париже, содержат в Национальном бюро по борьбе с мошенничеством. Фото здания опубликовали в Telegram-канале RT.

В бюро Павла доставили после задержания. Его уже успели допросить. На данный момент известно, что его обвиняют в 12 преступлениях. При этом точный статус Дурова в деле все еще неясен.

Комментируя арест бизнесмена, президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что это произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. Также он подчеркнул, что задержание не является «политическим решением».

После того, как стало известно об аресте Дурова, многие россияне поддержали его. В том числе за программиста выступили Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и звезды отечественного шоу-бизнеса.

Напомним, что вместе с Павлом в Париж приземлилась девушка. СМИ выяснили, что это 24-летняя блогерша Юлия Вавилова. До этого они вместе были в Азербайджане и Казахстане.

Ранее в полиции Франции объяснили, в чем обвиняют Павла Дурова.