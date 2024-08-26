В полиции Франции объяснили, в чем обвиняют Павла Дурова

Задержанного в аэропорту Франции российского миллиардера Павла Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам киберпреступлений и финансовых преступлений в Telegram. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

О предъявленных обвинениях агентству рассказал представитель французской полиции. Он добавил, что предприниматель все еще находится под стражей.

В свою очередь о задержании Дурова высказался президент Франции Эмманюэль Макрон. Лидер страны пояснил, что решение об аресте программиста не является политическим.

«Арест руководителя Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение», — сказал Макрон.

Ранее мы писали, что Павел Дуров арендовал вертолет МЧС Киргизии за миллион рублей, чтобы покатать свою девушку. В июне они устроили путешествие, во время которого предприниматель сделал спутнице роскошный сюрприз.

39-летнего предпринимателя задержали 24 августа во Франции, как только он приземлился в аэропорту Парижа на частном самолете. В Госдуме российских властей попросили помочь основателю Telegram.