Смеялись над тем, как животное дергалось перед смертью: подростки повесили собаку и зарубили ее топором

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту жестокого убийства собаки в Иркутской области. В Сети появилось видео, на котором подростки издеваются над животным перед тем, как лишить его жизни.

Расправу устроили юные жители села Котик, передает Telegram-канал Осторожно, новости. Они поймали собаку, а затем подвергли пыткам: подвесили на веревку и били топором.

В процессе хулиганы планировали остановиться, но самый жесткой из них добил умирающее животное. На крики собаки прибежала некая девочка. Она увидела страшную картину и расплакалась.

По данным СМИ, видео в Сети обнаружили стражи порядка в ходе мониторинга. Сейчас они разбираются в ситуации и устанавливают личности героев ролика.

Ранее в Уфе байкерша сбила насмерть собаку. После этого она открыла сбор на ремонт поврежденного мотоцикла.