Смертность зашкаливает: на африканской территории началась вспышка неизвестной инфекции

Медики в Танзании забили тревогу, столкнувшись с несколькими смертями от неизвестной инфекции в последнее время. Пока есть три версии, что стало причиной смерти: это могли быть новая форма лихорадки Эбола, лептоспироз или что-то еще.

Минздрав Танзании сообщил о пока ограниченной вспышке необычной болезни. У заразившихся наблюдаются одинаковы симптомы: лихорадка, кровотечение отовсюду, отказ почек. На сегодняшний день известно о семи заболевших – пятеро скончались.

Основная версия причины вспышки – лихорадка Эбола. Для нее также характерно кровотечение из носа, глаз, ушей.

Другая возможная причина – инфекция лептоспироз, известная как «крысиная лихорадка». При ней у человека возникают жар и кровотечение, поражаются почки. В случае ранней диагностики заболевание лечится антибиотиками.

Не исключен третий вариант ранее не встречавшейся инфекции, пишет сайт mk.ru. Пока делать выводы рано, нужно ждать развития событий.

Ранее 26-летняя россиянка рассказала, сколько получила за тестирование препарата от лихорадки Эбола. Исследование препарата сопровождалось интоксикацией, рвотой, ознобом.