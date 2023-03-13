130 тысяч за мучения: 26-летняя россиянка испытала на себе новые лекарства и рассказала о побочках

26-летняя россиянка рассказала о добровольном участии в испытаниях новых препаратов и заработках на этом. По словам девушки, все претенденты проходят отбор: сдают анализы, тесты на наркотики, алкоголь и беременность, употребление гормональных контрацептивов запрещено. На этом этапе треть добровольцев отсеивается – в основном речь идет об аллергиках.

По словам девушки, примерно 40% участников – студенты. Также среди добровольцев много людей 30-35 лет.

Больше всего девушке запомнились испытания двух препаратов – они были самыми сложными.

От препарата для лечения шизофрении у девушки «невероятно кружилась голова».

«Были те, кто, привстав, падали в обморок», - вспоминает она. За исследования девушка получила 15 тыс. рублей.

Самым запоминающимся было исследование препарата от лихорадки Эбола. Лекарство исследовалось в трех дозировках – ей досталась та, что в три раза выше первой. Препарат вводился через «некий автоматический шприц».

«Когда ввели только половину нормы, мне стало дурно. Подействовали антитела, у меня началась дичайшая интоксикация. Бил сильный озноб, меня стало рвать, хотя я с утра ничего не ела», - рассказала она сайту mk.ru.

В итоге девушка провела в стационаре целую неделю – к концу срока у нее появился герпес на губе.

За «мучения» заплатили 130 тыс. рублей. Учитывая, что исследования дались девушке с трудом, она решила не тратить деньги на поездку, как планировала изначально, и положила на счет, чтобы копить на квартиру.

«Всех в итоге интересует только сумма, которую они получат на руки. За этим все в основном и приходят на исследования», - поделилась она.

Такие суммы, как за то испытание, дают не всегда. По словам участницы тестов, за свое первое тестирование сердечно-сосудистого препарата ей заплатили 7,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россиянка обратилась в суд из-за проблем со здоровьем после вакцинации от коронавируса.