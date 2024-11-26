Смертельный укол: 25-летняя танцовщица внезапно умерла во время шоу в Москве

Ночью 25 ноября в ночном клубе в одной из башен «Москва-Сити» внезапно скончалась танцовщица из Турции. На момент смерти девушке было 25 лет.

Турчанка участвовала в балетном шоу в одном из ночных клубов Москвы. Внезапно ей стало плохо в гримерке, когда она готовилась к выступлению. У девушки началась рвота. Ее коллеги вызвали медиков, но спасти танцовщицу не удалось.

У девушки не было временной регистрации в Москве. Последние три года она жаловалась врачам и матери на проблемы со здоровьем. Под влиянием парня-абьюзера турчанка начала меньше есть и похудела до 35 кг, что привело к гормональному сбой и ухудшению репродуктивных показателей. После расставания танцовщица обратилась к врачам, которые назначили ей противозачаточные таблетки. Постепенно она начала набирать вес, и состояние девушки улучшилось. Однако физические нагрузки утомляли иностранку. После выступлений она жаловалась на повышенное давление и головокружения, пишет mk.ru.

Перед последним выступлением участница шоу-балета пожаловалась на плохое самочувствие администратору. Ей предложили отправиться домой и полечиться, но турчанка отказалась. Коллега позвонила врачам и матери больной, которая рассказала, что вколола дочери гормон увеличения частоты и силы сердечных сокращений.

Приехавшие на место медики не смогли помочь девушке и зафиксировали ее смерть.

Ранее участница «Фабрики звезд» Колесникова сообщила о смерти отца своих детей на СВО.