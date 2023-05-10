Смертельный удар в сердце: житель Пермского края набросился с ножом на тещу и жену

В Пермском крае застолье родственников закончилось убийством. Мужчина нанес теще смертельный удар ножом и ранил жену. О подробностях сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, трагедия произошла в деревне Притыка. 60-летний житель сидел в компании 82-летней тещи и своей жены. Они устроили застолье, но в какой-то момент поссорились. Во время конфликта мужчина схватил нож.

Отмечается, что злоумышленник нанес пожилой женщине удар в область сердца, который оказался смертельным. А после несколько раз ударил ножом свою сожительницу.

Пострадавшую доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает. А мужчину задержали и предъявили ему обвинение в убийстве и покушении на убийство.

Ранее мы писали о том, как москвич вел интимную переписку с женщиной, а после оказался на ноже у ее мужа. По словам супруга, пострадавший писал его избраннице в мессенджере сообщения крайне интимного характера. Инцидент произошел в ночь на 5 мая во дворе дома на Дмитровском шоссе. Отмечается, что мужчина набросился с ножом на оппонента.