Москвич вел интимную переписку с женщиной, а после оказался на ноже у ее мужа

В Москве мужчина напал с ножом-мультитулом на онлайн-совратителя жены. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По словам супруга, пострадавший писал его избраннице в мессенджере сообщения крайне интимного характера. Инцидент произошел в ночь на 5 мая во дворе дома на Дмитровском шоссе. Отмечается, что мужчина набросился с ножом на оппонента.

«Он нанес несколько ударов ножом-мультитулом. Израненного мужчину впоследствии увидели прохожие на остановке общественного транспорта», – отмечает источник.

Добавляется, что житель ударил жертву в грудь, исполосовал плечи и спину, после чего скрылся в подъезде. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

После инцидента нападавший признался, что у него возник конфликт с мужчиной из-за онлайн-переписки с его женой.

Ранее сообщалось, что перцовый баллончик на линейке отправил пятерых школьников в реанимацию. Инцидент произошел 4 мая в поселке Войсковицы. По предварительной версии – дети отравились перцовым газом. Сейчас проверяют версию о том, что у одной из учениц был с собой перцовый баллончик.