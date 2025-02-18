Смертельный глоток: россиянка впала в кому после дегустации селитры

В Геленджике врачи спасли многодетную мать, которая получила тяжелое отравление кальциевой селитрой — минеральным удобрением. По информации заместителя главы города по социальным вопросам Янины Скориковой, пострадавшая решила попробовать вещество на вкус, лишь коснувшись его кончиком языка.

«К химикату женщина прикоснулась кончиком языка, после чего впала в кому, у нее произошел отек мозга и легких», — сообщила Скорикова в своем Telegram-канале.

Пострадавшую женщину экстренно госпитализировали в городскую больницу. Благодаря усилиям медиков, ее состояние удалось стабилизировать. После курса терапии пациентку перевели на реабилитацию в санаторно-курортный комплекс в Архипо-Осиповке, где она полностью восстановилась.

Ранее в Ленобласти школьник попал в больницу после отравления сигаретой с наркотиками. Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с сильным отравлением наркотическим веществом.