Смертельные травмы: мужчина со сломанным носом, сотрясением мозга и отравлением скончался в день рождения

Мужчина, получивший многочисленные тяжелые травмы при неизвестных обстоятельствах, скончался в Ленинградской области. За жизнь пациента боролись врачи, однако спасти его не удалось, пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Россиянин находился в одном из медицинских учреждений Кингисеппа. В день своего рождения он попал в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Так, врачи диагностировали у новоприбывшего пациента множественные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом носа.

Кроме того, на теле мужчины были ушибы и ссадины. Общее состояние пострадавшего усугублялось на фоне отравления. Врачи на протяжении долгого времени боролись за жизнь россиянина. Но, несмотря на их старания, пациент скончался — травмы оказались смертельными для него.

Известно, что тело просят передать специалистам для проведения судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители Ленинградской области пока никак не прокомментировали случившееся.

Ранее в Екатеринбурге обнаружили тело мужчины на детской площадке. Труп пролежал на улице около часа.