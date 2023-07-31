Остановилось сердце: на детской площадке Екатеринбурга обнаружили тело мужчины

В Екатеринбурге мужчина умер прямо посреди детской площадки. По предварительным данным, у него неожиданно остановилось сердце, и он мгновенно скончался. Об этом сообщает E1.ru.

По информации источника, тело местного жителя было обнаружено на улице Академика Бардина. Оно там пролежало около часа, пока его не забрали.

На данный момент подробности смерти мужчины не уточняются. Следователи проводят проверки, чтобы разобраться в причинах кончины екатеринбуржца. В Следственном комитете сообщили, что труп будет направлен на судмедэкспертизу, а детская площадка осмотрена. Кроме того, не исключено, что удастся найти и опросить очевидцев. Пока в случившемся криминального следа не обнаружено.

Ранее появились подробности истории похищенной 14 лет назад женщины в Челябинской области. Сосед подозреваемого рассказал, что тот был уже судим, а также жил с матерью. Напомним, что россиянка попала в плен еще в 2009 году. Предварительно, в течение всего этого времени ее насиловали, пока в один из дней ей не удалось связаться с сестрой и сообщить о преступлении.