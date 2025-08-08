Смертельно опасное вещество обнаружили в чаче, из-за которой погибли 12 человек

В пробах чачи, после употребления которой погибли люди в Сочи, обнаружили метиловый спирт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Опасное вещество, по данным издания, попало в алкогольные напитки через кустарные масла, образующиеся при кустарном производстве вина и других спиртных напитков.

Задержанный винодел регулярно отправляли свою продукцию по всей стране — правоохранители изъяли крупную партию, которую он собирался отправить в Москву. Один из покупателей пояснил, что ранее к спиртному не было вопросов, но впоследствии поставщику пожаловались на ненадлежащее качество.

Этиловый и метиловый спирт практически неотличимы друг от друга по цвету и запаху. Однако метанол — опасное вещество, которое может привести к слепоте и даже смерти.

Напомним, по последним данным 12 человек умерли после употребления напитка. В их числе - семейная пара, которая отдыхала на море с двумя дочерями. Семья попробовала чачу перед отъездом домой, но в дороге взрослым стало плохо. Женщина умерла сразу, а ее мужа доставили в больницу Воронежа. Мужчина ослеп, впал в кому и тоже скончался. Позже правоохранители арестовали продавщицу опасного напитка.