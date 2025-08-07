Держала палатку на рынке со своей бабушкой: в Сочи арестовали 30-летнюю продавщицу смертельной чачи

В Сочи арестовали 30-летнюю продавщицу чачи, от которой погибли, в частности, молодая семья из Комсомольска-на-Амуре. Женщина объяснила на суде, что осознает масштаб трагедии.

Об аресте сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что женщина держала палатку на Казачьем рынке вместе со своей бабушкой. 73-летнюю пенсионерку задержали. По данным ТАСС, ее арестовали до 4 октября.

Помимо чачи, женщины много лет продавали туристам домашнее вино и самогон. В 2016 году их привлекали к ответственности за сбыт незарегистрированного алкоголя, но родственницы продолжили вести бизнес.

От сочинской чачи погибла пара, которая отдыхала на море с двумя дочерьми. Семья попробовала чачу перед отъездом домой, но в дороге взрослым стало плохо. Женщина умерла сразу, а ее мужа доставили в больницу Воронежа. Мужчина ослеп, впал в кому и тоже скончался. За девочками выехали родственники, чтобы доставить детей в родной город.

По данным Mash, количество погибших от употребления чачи с рынка увеличилось до 12 человек.

