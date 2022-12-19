Врач рассказала о древнем способе выявить опасные заболевания с помощью зеркала и языка

Доктор поясняет, что самым частым проявлением на языке являются отпечатки зубов по краю, что говорит о мальабсорбации (плохом всасывании питательных веществ в тонком кишечнике). Это может быть сопряжено с гипоацидностью (пониженной кислотностью) в желудке и гипотиреозом (снижение функций щитовидной железы). Желтый налет в районе середине языка указывает на дисфункцию печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Белый налет говорит об избыточном грибковом росте в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Жжение кончика языка является предупреждением об анемии и дефиците витаминов В12, В6. Ольга Косоротова рекомендует не игнорировать изменение вкусовых ощущений, поскольку они также являются предвестниками болезней. Например, кислый вкус говорит о наличии стафилококка в органах пищеварения или инфицировании легких. Сладкий – о проблемах с тонким кишечником, сердцем. Горький – о заболевании печени, желчного пузыря. Соленый – о патологических изменениях в ЖКТ.