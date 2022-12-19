Врач рассказала о древнем способе выявить опасные заболевания с помощью зеркала и языка
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Язык является «зеркалом» здоровья человека. С древних времен по его внешнему виду можно определить состояние органов нашего организма и выявить заболевания на ранних стадиях. По словам врача-нутрициолога Ольги Косоротовой, слизистая оболочка языка обладает высокой регенеративной способностью, то есть оперативно обновляется, поэтому происходящие в организме изменения быстрее можно отследить по языку, чем по анализу крови.
В норме слизистая оболочка языка здорового человека бледно-розового цвета, по его середине видна ровная складка, выражены сосочки. Допустим слегка выраженный налет на языке с утра, легко исчезающий после питья воды.
Ольга Косоротова
Врач интегративной медицины, нутрициолог, аюрведа
Доктор поясняет, что самым частым проявлением на языке являются отпечатки зубов по краю, что говорит о мальабсорбации (плохом всасывании питательных веществ в тонком кишечнике). Это может быть сопряжено с гипоацидностью (пониженной кислотностью) в желудке и гипотиреозом (снижение функций щитовидной железы). Желтый налет в районе середине языка указывает на дисфункцию печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Белый налет говорит об избыточном грибковом росте в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Жжение кончика языка является предупреждением об анемии и дефиците витаминов В12, В6. Ольга Косоротова рекомендует не игнорировать изменение вкусовых ощущений, поскольку они также являются предвестниками болезней. Например, кислый вкус говорит о наличии стафилококка в органах пищеварения или инфицировании легких. Сладкий – о проблемах с тонким кишечником, сердцем. Горький – о заболевании печени, желчного пузыря. Соленый – о патологических изменениях в ЖКТ.
Постоянства нет ни в чем, так же и в нашем теле, поэтому утренний осмотр языка может стать очень информативным в осознанном наблюдении за своим здоровьем, своевременной корректировкой и возвращением баланса организма.
Ольга Косоротова
Врач интегративной медицины, нутрициолог, аюрведа