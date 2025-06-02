«Смертей было бы намного больше»: жена погибшего машиниста рассказала, как он спас сотни жизней

Жена машиниста, погибшего при крушении моста под Брянском, рассказала, что он спас сотни жизней. По ее словам, он вовремя среагировал и начал тормозить. Об этом сообщает НТВ.

Супруга машиниста поезда №86 Климов — Москва призналась, что он с детства мечтал работать на железной дороге. Перед своим последним рейсом он пообещал близким, что они отправятся отдыхать. Мужчина поцеловал детей, жену и сказал: «Скоро буду».

С работы машинист не вернулся. О его смерти супруга узнала, когда к ней приехало руководство мужа. Она узнала, что ценой своей жизни мужчина спас многих людей.

«Они сказали, что он затормозил вовремя и этим спас людей. Смертей было бы намного больше, если бы не его профессионализм», - рассказала женщина.

Отметим, что у машиниста остались две дочери. Младшей еще не исполнилось даже шести лет.

Автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд в Брянской области вечером 31 мая. В вагонах находились 388 человек, из них семеро погибли.

Ранее стало известно о состоянии четырехмесячного пострадавшего под Брянском.