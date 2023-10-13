«Смерть — твоя мать»: супруги-сыроеды, заморившие голодом дочь, обратились к ней после смерти

Супруги-сыроеды из Красноярска, которых обвиняют в том, что они довели до смерти собственную двухлетнюю дочь, кремировали малышку и развеяли ее прах. Данный ритуал сопровождался посланием родителей к девочке, в котором они призывали ее к возрождению. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, муж с женой не захотели отпевать ребенка и хоронить. Вместо это они «отдали тело огню» и попрощались с дочерью на горе, на которой когда-то познакомились. Сыроеды верят, что таким образом малышка сможет вновь вернуться к ним в другом обличии.

«Смерть — твоя мать. Возродись через нее. Секс, роды и смерть — это всегда порталы в запредельное, неизвестность… <…> Прах развеян на горе, где три года я в родах с прекрасной женщиной, и нежный Дух дочи касался меня, спрашивая разрешения войти в меня и принять этот опыт…» - написала женщина послание покойной малышке.

Известно, что мама погибшей считает себя женским проводником в мир нежности и мягкости. Она предпочитает «напитываться» энергией воздуха, воды и растительной пищи. А ее муж занимается производством «живых масел».

Напомним, что девочку жительница Красноярска рожала дома в ванне, так как не обращается в принципе к врачам. Из-за недоверия к традиционной медицине супруги не стали просить помощи, когда их дочь заболела ОРВИ. Скончалась она через два дня, как почувствовала недомогание. У пары также есть еще две маленькие дочери.

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