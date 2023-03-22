Смерть с косой: жители Кургана заметили странного водителя с кровавым манекеном ребенка

В Кургане по дороге возили автомобиль, за рулем которого сидела смерть с косой, а на пассажирском сиденье в крови был манекен ребенка, не пристегнутый ремнем безопасности. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Оказалось, что эта была запланированная сотрудниками ГИБДД акция «Сохрани самое дорогое!». Мероприятие направлено на предупреждение детского травматизма в ДТП.

«Главной целью было напомнить родителям-водителям о последствиях нарушения правил перевозки маленьких пассажиров в автотранспорте», – рассказали в ОГИБДД УМВД России по Кургану.

Подчеркивается, что с начала года сотрудники ГИБДД в Курганской области пресекли более 800 нарушений правил перевозки детей в автомобилях.

Ранее мы писали о том, что тюменский таксист отказал маме с младенцем и наехал на них. Девушка рассказала, что вызвала водителя через приложение и взяла с собой автолюльку. Но мужчина отказал им и, по ее словам, наехал на машине.

В качестве доказательства женщина приложила видео с места инцидента. Но в комментариях к записи пользователи неожиданно заняли сторону таксиста.