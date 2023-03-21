«Не повезу и все»: тюменский таксист отказал маме с младенцем и наехал на них

Тюменский водитель популярного агрегатора такси не стал везти женщину с пятимесячным ребенком. По ее словам, уезжая, он чуть не сбил ее на своем автомобиле. Об этом сообщается на сайте URA.RU со ссылкой на пострадавшую, которая рассказала эту историю в группе «Заречный район города Тюмени (Зарека)» соцсети «ВКонтакте».

«Я была с ребенком 5 месяцев, вызвала такси. Приехала машина Toyota Camry и мужчина отказался меня везти, хотя у меня была с собой автолюлька! Просто: «не повезу и все»!» – написала мама ребенка.

Она добавила, что после разговора таксист хотел совершить на нее наезд. Женщина приложила видео с места происшествия. Но в комментариях к записи пользователи заняли сторону таксиста.

«А у вас тариф детский был? То, что у вас люлька с собой была — это еще ничего не значит. Люльку в багажник, ребенка в кресло», «Не знаю. Я когда вызываю такси, то сразу говорю, что с ребенком. И ни разу не отказались», — пишут в комментариях.

Подчеркивается, что в пресс-службу компании такси был направлен письменный запрос по данному инциденту. Также ожидается комментарий регионального управления ГИБДД по Тюменской области.

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