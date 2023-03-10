Смерть от стрептококка: опасная бактерия убила детсадовца и могла заразить еще 40 детей

В Финляндии зафиксировали смерть после заражения стрептококком. Жертвой бактерии стал дошкольник.

Ребенок умер в центральной больнице в Ювяскюля. У воспитанника детского сада была диагностирована болезнь, вызванная стрептококком группы А.

В зоне риска оказались еще 40 детсадовцев, пишет Фонтанка. Их анализы сейчас проверяют.

Среди детей весьма распространены бессимптомные заражения стрептококком. Однако смертельные случаи происходят редко.

Ранее сообщалось об опаснейшей бактерии у фигуриста Романа Костомарова, которая привела к ампутации. Речь шла о пневмококке.

Бактерия была выявлена при поступлении в «Коммунарку». Ее наличие указывало на то, что течение болезни будет тяжелым.