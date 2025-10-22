Смерть из-за светофора: женщина выстрелила в посигналившего ей на дороге водителя

В США женщина застрелила водителя, который посигналил ей на дороге. Об этом сообщает People.

Трагический инцидент произошел в городе Индианаполис, штат Индиана, 17 октября. 23-летняя Дебора Бенефиэль находилась за рулем своего автомобиля, который стоял на светофоре. Когда сигнал сменился с красного на зеленый, сзади громким звуком клаксона ее об этом проинформировал другой водитель, 21-летний Кентрелл Сеттлс.

После того как обе машины тронулись с места, Дебора погналась за ним, устроив погоню. Она начала угрожать мужчине, а позже выстрелила в его машину, попав водителю прямо в грудь.

Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран. Вскоре после инцидента была задержана и сама Бенефиэль. Ее опознала подруга погибшего, которая в момент стрельбы была с ним в автомобиле.

