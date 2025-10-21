Блогер угрожал зарезать мать и отрубить ей голову ради лайков

В Австралии 29-летний блогер угрожал обезглавить мать ради лайков. Об этом сообщает The West Australian.

Во время прямого эфира молодой человек заявил, что злится на мать и хочет «пойти домой и избить ее». Также он угрожал зарезать женщину и «отрубить ей голову».

Видео быстро распространилось в Сети. Близкие блогера записали трансляцию и передали запись его матери. Женщина обратилась в полицию, и вскоре ее сына арестовали.

На допросе мужчина признался, что угрожал осознанно, но делал это «ради контента». Его адвокат сообщила суду о выявленных нарушениях и инвалидности.

Ранее в Крыму школьники 13 и 15 лет станцевали на могиле ради лайков в соцсетях. К ответственности были привлечены их родители. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что британская блогерша травила годовалую дочь препаратами ради денег и славы.