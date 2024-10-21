Смартфоны, украшения, игровые приставки: россиянка бесплатно заказала с Wildberries товары на 1,2 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Красноярска. Женщина использовала баг в приложении и получала бесплатно товары с маркетплейса Wildberries. Сумма ущерба составила 1,2 млн рублей, передает Telegram-канал Baza.

Сибирячка зарегистрировалась в приложении маркетплейса весной прошлого года. С тех пор товары, которые она добавляла в корзину, неожиданно становились бесплатными.

Таким образом девушка забрала первую посылку, а потом начала использовать баг по полной. Она заказывала смартфоны, ювелирные украшения, игровые приставки.

Когда сумма ущерба превысила 1,2 млн рублей, то в Wildberries это заметили. В итоге россиянку обвинили в мошенничестве.

Ранее правозащитный центр «Сорок сороков» обратился с просьбой проверить гипнотизера Анатолия Кашпировского на мошенничество. Он возобновил свои сеансы.