Возобновившего «магические» сеансы Кашпировского проверят на мошенничество

Гипнотизера Анатолия Кашпировского проверят на мошенничество, а также на уклонение от уплаты налогов. С требованием выступил правозащитный центр «Сорок сороков». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник выяснил, что общественники обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину из-за возобновленной деятельности «мага» Кашпировского, утверждающего, что он лечит практически все. Недавно гипнотизер вновь стал проводить сеансы. Первые четыре встречи он провел в Москве, дальше планирует отправиться в Санкт-Петербург.

Активисты, написавшие обращение, обеспокоены тем, что Кашпировскому доверяют пожилые люди, которые вместо того, чтобы обращаться к врачам, идут к нему на «творческие встречи» и надеются на его «магию».

Также ожидается, что Анатолия проверят на уклонение от уплаты налогов. По данным SHOT, деньги за «лечение» он принимает наличными или на карту. Основные же доходы, как отмечает источник, числятся за помощниками Кашпировского. Напомним, что за первые новые сеансы в Москве гипнотизер заработал около шести миллионов рублей. Он не стал «заряжать» воду, как делал это в СССР, но не отказался от «волшебной» соли.

Ранее Анатолий Кашпировский напал на журналистов после вопроса о хейте.