Слышали как она кричала: появились подробности загадочной смерти королевы красоты из Бразилии

В деле о загадочной смерти 16-летней бразильской королевы конкурсов красоты появились новые детали. О них сообщает Need To Know (NTK).

Напомним, что тело Габриэлли Морейры было найдено в заброшенном доме в городе Педра-Бранка. Стало известно, что после посиделок в одном из баров, королева красоты в компании друзей — еще одной девушки и двух парней — отправились в недостроенное здание продолжать веселие. В один момент ей резко стало плохо, и она упала на пол без сознания.

Молодые люди вызвали скорую помощь, однако прибывшим на место медикам не удалось спасти девушку.

Друзья Габриэлли также оповестили о случившемся ее отца. Мужчина приехал на заброшку, пока врачи пытались оказать его дочери помощь. Он тут же заподозрил компанию в употреблении алкоголя. По его словам, он увидел на стройке две бутылки водки. Одна была пустой, а во второй спиртного оставалось на донышке. Родитель назвал обстоятельства смерти дочери «очень загадочными».

Также сообщалось о найденных ссадине на подбородке и синяке на руке несовершеннолетней.

Подруга погибшей рассказала, что в какой-то момент Габриэлли ушла в темную комнату с одним из юношей, который был ее бойфрендом. По ее словам, компания слышала, как девушка кричала. Пара вернулась к друзьям через 25 минут. Ее молодой человек поведал, что ей стало плохо, и она потеряла сознание. А позже она снова почувствовала себя плохо и упала замертво.

Ранее мы писали, что в Эквадоре погибла в аварии 27-летняя бывшая королева красоты Замбрано.