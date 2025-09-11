27-летняя королева красоты погибла в аварии

В Эквадоре в результате ДТП погибла 27-летняя Шамель Алехандра Алава Замбрано, бывшая королева красоты города Эль-Эмпальме. Об этом сообщает Blu Radio.

Авария произошла, когда автомобиль, в котором женщина ехала вместе с мужем, столкнулся с другим транспортным средством. Шесть человек, включая супруга Замбрано, получили ранения и были госпитализированы. Саму модель спасти не удалось.

Причины происшествия устанавливаются. Известно, что Шамель Замбрано завоевала титул в 2015 году, а в декабре 2024-го вышла замуж. Она мечтала о политической карьере и хотела стать мэром своего родного города.

