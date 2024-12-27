Слышали истошные крики: появились новые подробности загадочной смерти матери двух детей на Урале

26-летнюю девушку, погибшую в день рождения в Екатеринбурге, пыталась спасти мать. Женщина хотела забрать дочь из квартиры за полчаса до происшествия.

Мать двоих детей из Арамиля решила отметить в Екатеринбурге свой день рождения. В квартире было четверо человек — два парня и две девушки. Но внезапно соседи услышали истошные крики. По некоторым предположениям, ее могли избить.

Испугавшись, соседи вызвали охранника, который не мог попасть в злополучную квартиру. Когда ему все-таки удалось зайти внутрь, он увидел страшную картину: именинница висела с обратной стороны окна, пытаясь удержаться.

«Что именно могло произойти, мне неизвестно. Когда я пришел, ребята на вид были не сильно пьяными, но выпившими. Может, девушка испугалась чего-то», — рассказал Kp.ru старший охранник.

Он пояснил, что за полчаса до случившегося к ней приезжала мама. Женщина хотела забрать дочь из квартиры, но потом уехала. У мужчин руки были разбиты в кровь — видимо между ними произошла потасовка.

Когда медики констатировали смерть девушки, мать билась в истерике. Она не могла поверить, что ее дочери больше нет в живых.

Силовики опросили молодого человека и друзей погибших, а после отпустили. У девушки остались двое детей от бывшего мужа: шестилетняя дочка и четырехлетний сын.

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