Выпал из автомобиля на ходу: трагически погиб в 16 лет актер Хадсон Мик

В США трагически погиб актер Хадсон Мик, сыгравший в фильме «Малыш на драйве». Ему было всего 16 лет.

Как пишет The Mirror, 21 декабря юного актера могли вытолкнуть из автомобиля на ходу. Трагедия произошла в Веставия-Хиллс штата Алабама. В результате он получил серьезные повреждения при падении, а также у него нашли рану от удара тупым предметом. Хадсона экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти его.

В Департаменте полиции Веставия-Хиллз заявили, что обстоятельства произошедшего расследуются.

Известно, что последние часы жизни Хадсон провел в окружении родных и друзей.

«Наши сердца разбиты. Его 16 лет на этой земле были слишком короткими, но он многого достиг и оказал значительное влияние на всех, кого встречал», — говорится в некрологе семьи.

В 2014 году Мик дебютировал в фильме «Санта Кон». Через год он снялся в ленте «90 минут на небесах». Однако известность актеру в 2017 году принес комедийный боевик режиссера Эдгара Райта «Малыш на драйве».

Ранее умер кинорежиссер, оператор и сценарист Юрий Щербаков. Ему было 79 лет.