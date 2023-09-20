Слышала плач внучки и крики дочери: живущая напротив взорвавшегося дома в Балашихе бабушка надеется на чудо

Живущая напротив взорвавшегося дома в Балашихе бабушка надеется, что ее дочь и пятилетняя внучка живы. Пожилая женщина наблюдает за операцией по спасению из окна своей квартиры. Об этом сообщает Life.ru.

Женщина в беседе с журналистами призналась, что два часа назад слышала плач ребенка и крики 32-летней дочери. Они были дома в момент взрыва, а ее муж ушел на работу. Семья жила в арендованной квартире на четвертом этаже, напротив бабушки.

В Сети появились тяжелейшие кадры, на которых пенсионерка следит за операцией по спасению родных. Она верит, что дочь и внучка живы, их крики она слышала до повторного обрушения. Женщина старается держаться и принимает успокоительные.

Но по предварительной информации жительница и ее дочь погибли под завалами. На месте были поисковые собаки, которые не учуяли живых людей под завалами.

Ранее мы писали о том, что при повторном обрушении дома после взрыва в Балашихе погибли не только жители, но и сотрудники МЧС. Оказалось, что у одного из спасателей неделю назад родился сын. Известно, что среди умерших есть имя старшего смены 201-й пожарной части Мооблпожспаса Олега Калмыкова. Мужчина регулярно участвовал в спасательных операциях и помогал всем, кому мог.